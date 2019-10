Divulgado resultado do processo de seleção de bolsistas do IEPTEC

O Governo do Estado deu tom azul ao novo template da Agência de Notícias do Acre, o órgão oficial de comunicação social da gestão Gladson Cameli. A tonalidade é a preferida do governador e o portal entrou no ar nesta segunda-feira (21).

O status de Agência de Notícias à comunicação foi conferido pelo então governador Binho Marques, através de uma política de modernização do sistema. O projeto foi mantido pelo governador Sebastião Viana e repaginado agora por Gladson Cameli.

O objetivo da mudança, segundo a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, é dar maior capacidade de interatividade com a população.