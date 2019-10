Crianças do projeto Bombeiro Mirim participaram de atividades na Arena Acreana

O promotor de Justiça, Luis Henrique Corrêa Rolim, do Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu abrir um procedimento preparatório para investigar denúncia feita por moradores do Loteamento Maia, localizado no município de Bujari. O procedimento foi publicado no Diário Oficial do MP/AC desta segunda-feira (21).

Os moradores relataram que as condições da malha viária do Loteamento Maia é intrafegável. Lá, não existe passagem para que possa escoar a pequena produção de moradores.

O matagal é outro problema, pois estaria atraindo todos os tipos de animais, causando transtornos a todos moradores da rua, além da existência de um bueiro, que quando chove transborda e com intensa correnteza, apresentando riscos.

Consta ainda nos autos, a informação prestada por moradores, que o serviço de energia elétrica e de fornecimento de água, é bastante precário, pois são “puxados” de outra rua, o que prejudica o fornecimento de ambos os serviços.

Com base nas denúncias, o MP decidiu instaurar o procedimento preparatório para apurar a precariedade na malha viária, fornecimento de energia elétrica e serviço de distribuição de água pelo DEPASA, no Loteamento Maia.

Por fim, o promotor decidiu que seja expedido um ofício para a Prefeitura de Bujari, seja respondido no prazo de 10 dias e, que sejam tomadas todas as medidas necessárias para promover a coleta de informações, realizando-se as diligências indispensáveis à instrução do presente procedimento investigatório cível.