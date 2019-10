Buracos causam acidentes em Cruzeiro do Sul; veja o vídeo

Serão encerradas amanhã, 22, as inscrições do concurso público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, para o preenchimento de 511 vagas em todas as áreas da gestão municipal.

As inscrições custam R$ 50 para os candidatos que concorrem as vagas de nível fundamental, R$ 60 para nível médio e R$ 80 para o superior.

Os interessados devem fazer as inscrições no site www.ibfc.org.br. Quem não tiver acesso a computadores em casa, poderá ir até à Secretaria de Planejamento, no antigo fórum, ao lado da prefeitura de Cruzeiro do Sul, para fazer a inscrição.

O Secretário Municipal de Planejamento de Cruzeiro do Sul, Manoel Orleilson, destaca que a partir do dia 25 de novembro os candidatos poderão ver no site da empresa, os locais de realização das provas.

No dia 1° de dezembro as provas serão realizadas e 24 horas depois, o gabarito correto será divulgado. Em janeiro de 2020, a prefeitura vai iniciar pelos professores, as contratações e lotações dos aprovados, tendo em vista o início do ano letivo em fevereiro.

Orleilson tranquiliza os candidatos do Concurso, para que não acreditem na onda de boatos sobre o cancelamento do certame. “Não há impedimento jurídico para a realização do concurso, que acontecerá normalmente com provas no dia 1° de dezembro deste ano”.