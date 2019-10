Bolívia tem confrontos após Tribunal indicar Evo quase reeleito

A visita do vice-presidente do Brasil, Hamilton Moura, no Estado do Acre, acaba de ser adiada. Mourão chegaria nas Terras de Galvez nesta quarta-feira, dia 23. No entanto, o governo do Acre informou nesta segunda que a vinda de Mourão teve de ser adiada.

Não foi informado o motivo, nem a próxima data que o vice deve marcar novamente para vir ao Acre.

Aqui, ele participaria de uma agenda binacional, com uma caravana até o município de Assis Brasil onde se encontraria com governadores peruanos do departamento de Ucayali, Francisco Pezo Torres, e do departamento de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura e o governador do Acre, Gladson Cameli.