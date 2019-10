Alan Rick ajuda prefeitura de Xapuri a liberar recursos para creche

Durante sua estada em Brasília em busca de recursos no Orçamento Geral da União (OGU) em 2020, na semana passada, o prefeito de Xapuri Ubiracy Vasconcelos foi ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para tratar da liberação de verba referente a um projeto do município para a construção do novo prédio da creche Olhar de Criança, que funciona atualmente em local precário e não pertencente ao município.

O prefeito informou nesta segunda-feira, 21, que os recursos da ordem de R$ 2 milhões estão sendo liberados com a ajuda do deputado federal Alan Rick (DEM). O parlamentar acreano acompanhou ao FNDE, além de Ubiracy Vasconcelos, os prefeitos Bené Damasceno, de Porto Acre; Marilete Vitorino, de Tarauacá; Ederaldo Caetano, de Acrelândia; Zum, de Assis Brasil; e Gedeon Barros, de Plácido de Castro.

Alan Rick vem mantendo contato e realizando reuniões técnicas com a equipe do presidente do FNDE, Rodrigo Dias, solicitando prioridade para diversas obras voltadas para a estruturação de estabelecimentos escolares nesses municípios. O presidente do Fundo se comprometeu a autorizar a liberação destes recursos, priorizando justamente as obras já em andamento e aguardando apenas a liberação desses recursos para serem concluídas.

A creche Olhar de Criança é a única existente em Xapuri, atendendo, atualmente, cerca de 200 crianças. Segundo o prefeito Ubiracy Vasconcelos, com a construção da nova estrutura será possível ampliar o número de crianças assistidas. Ele agradeceu o empenho do deputado Alan Rick e ressaltou a importância dos investimentos na área de educação.

“Estamos agradecidos ao empenho do deputado Alan Rick e convencidos de que o futuro do país, dos estados e municípios passa, obrigatoriamente, pela melhoria da educação, e isso só se torna possível com a busca de investimentos nessa área tão importante. E é o que nós temos procurado fazer de maneira incansável para melhorar a oferta do ensino às nossas crianças”.

Recursos no OGU 2020

O prefeito de Xapuri afirmou que o resultado de sua ida a Brasília em busca de recursos nas emendas ao Orçamento Geral da União de 2020 foi positivo. O gestor municipal informou que os parlamentares acreanos garantiram para o município a destinação de cerca de R$ 3,5 milhões em emendas para as diversas demandas apresentadas. Só para a Educação são R$ 1,25 milhão.