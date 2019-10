A pedido de Bittar, comunidades indígenas e extrativistas debatem desenvolvimento no Senado

Os comentários após abertura do Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) continuam aparecendo. Um dos discursos proferidos pelo deputado estadual Jonas Lima (PT) no evento desse sábado, 19, no auditório do Palácio do Comércio, em Rio Branco, provocou até uma nota de solidariedade emitida pela Executiva Regional do Partido Progressistas no Acre, em defesa do governador Gladson Cameli (Progressistas)

Linda Cameli, mãe do governador do estado, também se manifestou, mas por meio das redes sociais. Ao comentar a notícia de que o parlamentar havia chamando Gladson de “sem caráter” e “sem palavra”, Dona Linda disse: “eu não dava pra ser política não (sic). Um ordinário desse falasse isso comigo ele ia ver”, escreveu, se referindo a Jonas Lima.

Ainda na defesa do filho, seguiu dizendo: “que moral tem esse cidadão pra falar do Gladson? Esses petistas são uma desgraça. Malditos, infelizes”, finalizou.

O comentário de Linda recebeu apoio de demais internautas na web. Assim como ela, o Progressistas no Acre também externou apoio irrestrito ao Gladson e ainda fez um convite à população: “que participem deste novo tempo que o Estado vive, sem rancor, sem ódio e sem distinção de cores”.