Vice-presidente Mourão chega quarta-feira (23) e deve passar 2h40 minutos no Acre

Mourão vem ao Acre como presidente em exercício e vai até a cidade de Assis Brasil onde tem encontro com governadores peruanos e será apresentado ao batalhão de fronteira criado pelo governador Gladson Cameli.

Está confirmada a chegada do vice-presidente Hamilton Mourão no Acre, na próxima quarta-feira, 23. Hamilton Mourão vem como presidente em exercício e deve ficar em solo acreano por 2h40. Os detalhes da visita presidencial começaram a ser discutidos ontem (19), na Casa Civil com equipes de cerimonial do Palácio do Planalto e do governo Gladson Cameli.

Cerca de 20 assessores do vice-presidente desembarcaram em Rio Branco para cuidar da agenda binacional. Está confirmada a ida da caravana até o município de Assis Brasil para um encontro com governadores peruanos do departamento de Ucayali, Francisco Pezo Torres, e do departamento de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura e o governador do Acre, Gladson Cameli.

Segundo a reportagem apurou, a pedido do vice-presidente a agenda em Assis Brasil acontecerá no comando do Exército Brasileiro. A agenda positiva para integração transfronteiriça foi tratada pessoalmente pelo governador Gladson Cameli, em Lima, em junho deste ano. O vice-governador Major Rocha também tem participado das intenções de acordos comerciais com os países vizinhos.

O acordo de cooperação também contempla a desburocratização dos embaraços aduaneiros. O objetivo é facilitar a entrada e a saída de produtos no menor tempo possível. Atualmente, por conta da legislação vigente, o processo alfandegário pode levar quase uma semana para ser concluído, inviabilizando maior fluxo comercial entre as duas nações.

Em Assis Brasil, Mourão deve conhecer as estruturas precárias da estrutura da alfândega. Além das limitações físicas do prédio, faltam servidores da Receita Federal para dar celeridade aos procedimentos aduaneiros.

Também será debatido com Mourão, questões ligadas a segurança de fronteira. O batalhão de fronteira, criado pelo governo do Acre será apresentado à autoridade máxima do país. Cameli quer reforçar o aporte de recursos para ampliar a vigilância em toda a fronteira.

O horário de chegada e toda logística para a visita do vice-presidente da república devem ser divulgados momentos antes da chegada da comitiva. Medidas de segurança para a estada de Mourão em Rio Branco e o deslocamento até Assis Brasil estão sendo estudadas pelas equipes de segurança do Palácio do Planalto e do Palácio Rio Branco.