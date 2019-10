Ex-apresentador do Jornal do Acre, Thiago Rogeh, apresentou o JN

Dando sequência a edição do cinquentenário do Jornal Nacional (JN), que permite a participação dos apresentadores de cada cidade brasileira, neste sábado (20 de outubro) foi a vez de Tocantins, com o Thiago Rogeh que atualmente é o apresentador do Jornal Anhanguera 1ª Edição.

Thiago Rogeh é muito querido no Acre, pois ocupou a bancada do Jornal do Acre por muitos anos. Ele apresentou o JN ao lado da jornalista da TV Verdes Mares, do Ceará, Taís Lopes.

Durante três meses, jornalistas de emissoras afiliadas da Globo se revezam na apresentação do noticiário aos sábados. A iniciativa celebra os 50 anos do telejornal. O rodízio teve início no dia 07 de setembro. Rogeh e Taís se inserem na oitava semana de revezamento.

O programa começou por volta de 18h e contou com 50 minutos de duração, as pautas foram desde politica, cultura, e educação. Na despedida do Jornal Nacional, Thiago e sua colega agradeceram o momento.

Assista na íntegra: globoplay.globo.com/v/8019150/