Em apoio, mãe de Gladson Cameli se manifesta: “esses petistas são uma desgraça”

Após a votação realizada na sessão extraordinária desta quarta-feira (16) que aprovou o Projeto de Lei n° 124 que altera trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), fez um agradecimento aos parlamentares da base governista e aos que compõem a bancada de oposição da Casa.

Na última terça-feira (15), a matéria foi intensamente debatida pelos deputados estaduais. O presidente do parlamento acreano, inclusive, teve que suspender os trabalhos por mais de duas horas para que o PL pudesse ser analisado pelos membros da Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento e Finanças (COF). Toda a discussão em torno do projeto se iniciou após a oposição questionar a constitucionalidade da matéria.

Nicolau Júnior salientou que acatou todas as questões de ordem levantadas pelos deputados de oposição durante as sessões referentes ao projeto do Executivo que foi aprovado em plenário por 16 votos favoráveis e 7 contrários.

“Gostaria de agradecer a todos os deputados pelo dia de hoje, é importante destacar que a democracia prevaleceu. Todas as questões de ordem feitas pelos deputados de oposição foram atendidas, inclusive, as emendas propostas pelos deputados Daniel Zen e Edvaldo Magalhães que foram devidamente analisadas e votadas pelas comissões. Todo debate político é válido desde que o respeito prevaleça.

E é dessa forma que seguiremos, respeitando uns aos outros e, principalmente, respeitando esta Casa Legislativa”, disse Nicolau Júnior.

O progressista enfatizou ainda que os deputados estaduais estão afinados com as demandas que beneficiem a população acreana. “Nós podemos discordar de muita coisa, ir para o embate mesmo, mas uma coisa é certa, estamos unidos em prol do bem-estar do povo do Acre. Toda e qualquer demanda do Executivo que beneficie as famílias acreanas terá sim o apoio deste Poder”, enfatizou.