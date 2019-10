Eliane: “quem quer ser independente entrega os cargos”

A afirmação acima foi feita ontem ao BLOG DO CRICA pela secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, foto, referindo-se ao grupo do MDB que defende um posicionamento de independência política em relação ao governo Gladson Cameli. “Ora, como é que você quer ser independente com o partido tendo vários cargos de confiança na administração do Gladson?”. É a indagação que faz. A posição de independência tem como um dos seus principais cultores o deputado Roberto Duarte (MDB), um dos críticos mais ferozes da gestão Cameli. Para Sinhasique, que já foi deputada estadual pelo MDB e candidata a prefeita de Rio Branco, a sua posição é clara, a de aliança integral do MDB com o governador no Legislativo e na eleição municipal. Adiantou que vai formalizar no início desta semana o anúncio que tinha feito de se desligar do MDB. Perguntada se tinha sido convidada esta semana para participar de um churrasco no Ramal Ôco do Mundo, na propriedade do ex-deputado federal João Correia, reunindo os emedebistas, ela foi irônica: “no partido, não sou convidada para nada. Estão com raiva de mim e não sei o motivo”. Na sua avaliação, este afastamento da direção regional pode ter sido em função de não ter atendido pedidos partidários para colocar indicados na sua secretaria. “E nem poderia, com a redução dos cargos de confiança, só levei os que realmente querem trabalhar”, disparou. Sua posição é apoiar o candidato do governador para prefeito da capital.

FALTA LEGITIMIDADE

Na sua entrevista ao “Boa Conversa” no ac24horas, que está no ar, o deputado Roberto Duarte (MDB) disse que não pode “legitimar” como representantes do MDB no governo as secretarias Eliane Sinhasique e Maria Alice, porque ambas não foram indicadas pelo partido.

CONSULTAR O FILÓSOFO ROXINHO

O MDB tem um caminhão de afilhados em cargos de confiança no governo, inclusive, duas secretarias, e ainda assim o MDB não se sente representado na administração do Gladson Cameli? Não consigo entender! Vou chamar o filósofo Roxinho para resolver este mistério.

QUEM VAI APAGAR A LUZ?

Com a saída do partido das duas maiores lideranças do PT em Feijó, os ex-prefeitos Francimar Fernandes e Juarez Leitão, a pergunta que cabe é a de que: quem ficou para apagar a luz?

GUERRA DE CONVERSAS

Os deputados da oposição e o governador Gladson Cameli já tendo conversado e explicado os seus motivos em torno da celeuma dos vetos à LDO aos representantes do Tribunal de Justiça do Acre, MP, Defensoria Pública, a palavra agora ficará com a justiça para decidir a pendenga.

APENAS A SANÇÃO

A oposição espera apenas a sanção ao projeto dos vetos pelo governador para entrar com uma ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade. Deverá ser formalizada pelo PT ou pelo PCdoB. Este tipo de ação não pode ser proposta individualmente por um parlamentar.

CAVALO DE TRÓIA

O presidente do PT, Cesário Braga, será reconduzido neste domingo por aclamação para mais um mandato, em meio ao momento mais difícil do PT nos últimos 20 anos, envolto em uma crise política e financeira. Ser conduzido à presidência do PT é receber um Cavalo de Tróia.

QUEM É QUE DIRIA?

Vendo uma pesquisa doméstica sobre a eleição municipal na capital dá para vislumbrar bem como se encontra o PT, em meio à população: na simulação, uma das suas maiores lideranças, aparece em quarto lugar e nem chegando ao segundo turno. Quem imaginaria este desfecho?

SÍNDROME DE PETER PAN

Mas parece que, os petistas não aprenderam a lição da fragorosa derrota da última eleição e ainda vivem a Síndrome de Peter Pan – aquela famosa historinha infantil do menino que nunca cresceu – ao invés de procurarem se reinventar, buscarem novos caminhos, novos discursos, fazem o congresso regional se limitando a gritar “Lula, Livre”! Só faltou voltarem com o refrão em desuso de “abaixo, a ditadura!” ou o manjado “povo unido, jamais será vencido”!

DESMONTOU O DISCURSO

O discurso do somos do bem e a oposição é do mal, fazemos a nova política, mantras das velhas lideranças petistas foram desmontadas pelas suas próprias administrações, rejeitadas maciçamente pela população na eleição passada. E não conseguem ir além do “Lula, Livre”?

UM LEÃO SEM DENTES

Na política tudo tem o seu tempo. O desgaste é irreversível. Na recente pesquisa VEJA/FSB feita entre os dias 11 e 14 de outubro em todo país, num confronto em 2022, Jair Bolsonaro teria 46% das intenções de votos contra 38% do petista. Lula é um Leão que apenas ruge.

COM TODAS AS TRAPALHADAS

É uma mostra de que a antipatia ao PT, por tudo o que protagonizou na Lava Jato, continua fazendo estragos na imagem das suas lideranças. E que o eleitorado do Bolsonaro permanece fiel, em que pesem as trapalhadas dos seus filhos, dele próprio, e da campanha da GLOBO.

DEPOIS QUE EU VER

Esta conversa do governador de investimentos chineses no Acre, eu escutei nos últimos governos acreanos, petistas ou não petistas, por isso me reservo ao direito de só crer neste santo de olho rasgado após ver o milagre. Também estou cansado de ver comitivas visitando a China e nada de resultado.

PATO LAQUEADO

Na próxima semana o governador Gladson vai com uma comitiva à China para tentar atrair investimentos chineses e aproveitar para comer um pato laqueado, o top da culinária oriental.

O LEITE DA VACA MECÂNICA?

Quando o governo divulga que vai levar uma comitiva à China para abrir mercado aos produtos acreanos, tenho que dizer: cessem esta brincadeira! Mal produzimos o cheiro verde do tempero do peixe, vamos exportar o quê? O leite da vaca mecânica do Tião Bocalom?

OPINIÃO GENERALIZADA

O deputado Roberto Duarte (MDB) disparou num comentário na sua última entrevista ao ac24horas que o atendimento na área da saúde estadual não melhorou nada, está tão ruim como no governo passado. E esta não é uma opinião pessoal, a decepção é generalizada.

CAMPEÃO DE ACESSOS

Por curiosidade, fui ver no programa específico do GOOGLE como estavam os acessos dos sites acreanos na última sexta-feira. Até às 15 horas daquele dia o ac24horas já tinha tido 461 mil acessos. O site B, segundo colocado 165 mil acessos, o site C 32 mil e o site D 11 mil. A realidade é esta, os tempos agora são das mídias digitais. A notícia agora é em tempo real, em segundos está no mundo, passou o tempo de se ir às bancas de jornais para ler as notícias.

NÃO TEM COMO VOTAR CONTRA

Chega nesta semana que entra na Assembléia Legislativa o projeto que pede autorização para o governador Gladson Cameli renegociar a dívida do Estado. Não há como votar contra, não se trata de ser deputado da oposição ou da base do governo, porque o interesse é coletivo.

VOCÊ ESTÁ DOIDO?

Encontrei ontem pela manhã um dirigente de um partido nanico que era um entusiasta do PT, de brigar nas redes sociais, e lhe perguntei se ele não iria ao congresso regional do partido que acontecia no momento: “Você está doido? Quem se agarra com carvão se suja”. É a política!

É UMA RODA A GIRAR

A política é uma roda a girar. Se um congresso do PT deste porte estivesse acontecendo quando estava no poder, por certo lá estariam os presidentes de todos partidos nanicos, ex-prefeitos, enfim, teria gente saindo pelo ladrão e todos ávidos em aparecer. A reunião de ontem se limitou às presenças de antigos militantes ideológicos. A turma das tetas sumiu.

NÃO SEI QUAL A VANTAGEM

Não vejo nenhuma vantagem política para o PROGRESSISTAS, de filiar cinco prefeitos vindos da FPA. Primeiro que só vieram por o partido estar no poder, e segundo que estão em fim de mandato, e não se sabe nem se serão reeleitos. Na verdade, querem tirar carta de seguro.

ORELHA SECA DO TJ

Ninguém entendeu a parte do discurso do ex-senador Jorge Viana em que reclamou que, o ex-prefeito Marcus Alexandre está sendo humilhado no Tribunal de Justiça. A impressão que passou é que o Marcus virou orelha seca do TJ, ao ponto de subir no telhado para tapar goteiras no prédio. É isso? Não sei o que o JV quer. Queria que o Marcus assumisse uma cadeira de desembargador?

NÃO PRECISAVA DIZER

Entendo o carinho que o JV tem pelo ex-prefeito Marcus Alexandre, mas não foi cavalheiro com a ex-prefeita Socorro Neri ao dizer em outra parte da sua fala que o mandato da Socorro não é dela, mas do Marcus. Errado! O mandato foi do Marcus! Deixou de ser ao renunciar.

SONHANDO ACORDADO

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) está certo quando prevê que o campo político do governador Gladson Cameli terá vários candidatos a prefeito da capital. Mas sonha ao aventar que pode haver dissidências de partidos da base do governo para se somar com a esquerda.

FALTA O ATRATIVO

A oposição está fora do poder, acorda Magalhães? Não tendo um pau para dar no gato para oferecer e atrair aliados, qual o partido com cargos no governo que por birra vai se somar à esquerda na eleição municipal? A FPA existiu pela fisiologia de distribuição de cargos.

FRASE DO DIA

“Deus me defenda dos amigos, que dos inimigos me defendo eu”. Voltaire, filósofo francês.