Acre é o último no Ranking de Competitividade dos Estados em 2019

O discurso do deputado estadual Jonas Lima (PT) durante a abertura do 7º Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre, na manhã deste sábado, 19, no Palácio do Comércio, não soou nada bem para os apoiadores do governo Gladson Cameli. O Partido Progressistas repreendeu as afirmações ditas pelo parlamentar de que o governador é um gestor “sem palavra” e “sem caráter”. O diretório regional do PP no Acre é representado pela presidente, senadora Mailza Gomes, e pelos deputados estaduais José Bestene, Nicolau Júnior e Gerlen Diniz.

Para provar que o deputado não prezou pela verdade, fez uma série de questionamentos por meio de uma nota de esclarecimento, emitida na tarde deste sábado. “Onde estava o nobre deputado durante os últimos 20 anos, enquanto o estado do Acre era saqueado a ponto de, no findar do governo petista, não ter recursos para pagar parte do 13º do funcionalismo público, fornecedores e levou uma década para entregar um hospital de extrema necessidade à população de Rio Branco?”, escreveu a Executiva Regional do Progressistas no Acre.

Os apoiadores de Gladson também indagaram onde o Jonas Limas estava enquanto o governo do PT entregava ruas do povo com pouca qualidade. “Em pouco mais de dez meses o Governador Gladson Cameli, um Progressista que muito nos honra, tem ‘colocado ordem na casa’, quitado débitos da administração anterior, realizado obras de extrema qualidade, entregue hospitais e buscado apoio para a Segurança Pública do Estado com os parcos recursos que restaram em caixa, ou, em alguns casos, a custo zero para o erário público”, garante a Executiva do partido.

Por fim, o Partido Progressistas no Acre externou apoio irrestrito ao Gladson e ainda fez um convite à população para que participe “deste novo tempo que o Estado vive, sem rancor, sem ódio e sem distinção de cores”.

Leia a nota na íntegra:

NOTA DE SOLIDARIEDADE

O Partido Progressistas, através de seu diretório regional no Acre, neste ato subscrito por sua presidente, senadora Mailza Gomes, e pelos deputados estaduais José Bestene, Nicolau Júnior e Gerlen Diniz, vem a público manifestar apoio ao governador Gladson Cameli, que foi atacado com vilania pelo deputado estadual Jonas Lima, durante o congresso estadual do Partido dos Trabalhadores, que o referido deputado é filiado.

Durante suas palavras, Jonas Lima afirmou que o governador Gladson Cameli “não tem caráter” e ainda “não tem palavra”.

Onde estava o nobre deputado durante os últimos 20 anos, enquanto o estado do Acre era saqueado a ponto de, no findar do governo petista, não ter recursos para pagar parte do 13º do funcionalismo público, fornecedores e levou uma década para entregar um hospital de extrema necessidade à população de Rio Branco?

Questionamos ainda ao deputado Jonas Lima onde o mesmo estava enquanto o governo petista entregava ruas do povo com qualidade inferior àquela que nossa gente merecia e merece?

Em pouco mais de dez meses o Governador Gladson Cameli, um Progressista que muito nos honra, tem ‘colocado ordem na casa’, quitado débitos da administração anterior, realizado obras de extrema qualidade (vide recuperação da AC 40), entregue hospitais e buscado apoio para a Segurança Pública do Estado com os parcos recursos que restaram em caixa, ou, em alguns casos, a custo zero para o erário público.

O Partido Progressistas no Acre externa seu apoio irrestrito ao governador Gladson Cameli e sua equipe e convida o povo acreano a participar deste novo tempo que o Estado vive, sem rancor, sem ódio e sem distinção de cores.

Rio Branco, 19 de outubro de 2019

Executiva Regional do Progressistas no Acre