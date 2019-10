Sebastião evita “muvuca” e vai ao Congresso do PT pela tarde

Apesar de não ter comparecido na abertura oficial do 7º Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), que ocorre em Rio Branco neste final de semana, 19 e 20 de outubro, o ex-governador do Acre Sebastião Viana marcou presença no evento, porém, no período da tarde deste sábado.

A ausência de Sebastião foi sentida durante a manhã, horário em que se concentrava um grande número de militantes e imprensa no auditório do Palácio do Comércio. Ao que tudo indica, o ex-governador e ex-senador do estado preferiu participar das atividades do partido num horário mais tranquilo e menos movimentado.

Sebastião também recebeu a oportunidade de falar ao microfone aos militantes presentes. Ele estava acompanhado da esposa, a arquiteta e ex-primeira-dama Marlúcia Cândida. Mesmo ressaltando que este é um ano em que está envolvido em projetos pessoais, fora da política, Sebastião não se negou a usar a boa e velha camisa vermelha durante o evento petista.

Ao público, Sebastião deixou claro que não pretende se desligar totalmente da política local.