Roberto Duarte diz que gosta do Gladson; sua crítica é ao governador

No Boa Conversa dessa semana, o deputado Roberto Duarte disse aos jornalistas Luis Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira que não existe pessoa melhor de se conviver do que Gladson Cameli. “Tenho me posicionado contrário ao governador para que as mudanças que prometemos a população aconteça”, afirmou. Para ele, o MDB está no governo através de suas lideranças e parlamentares, mas não pela Executiva Estadual. “O governador não consultou a direção do partido. Ele nomeou Maria Alice e Eliane na sua cota pessoal”.

Roberto Duarte afirmou, ainda, que não tem nenhuma afinidade com a ideologia do PT e PCdoB. “Nossos votos apenas coincidem na Assembleia, na maioria das vezes deputados de esquerda acompanham meu voto”, garantiu. Analisou os dez primeiros meses da gestão da oposição no governo apontando a Saúde com o principal gargalo. Reafirmou a candidatura a prefeito e criticou a gestão municipal. Assista a entrevista na íntegra: