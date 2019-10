PCdoB realiza conferência municipal e avalia cenários para 2020

Uma criança autista de 3 anos foi ferida com um tiro no início da tarde deste sábado (19) por uma bala perdida na rua Triunfo, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de moradores, durante a madrugada deste sábado, está acontecendo uma briga entres facções por domínio de território. A facção Comando vermelho (CV) está tentando tomar a área dominada pela organização criminosa Bonde dos 13 (B13). Durante a troca de tiros, a criança que estava dentro de casa, foi ferida com uma bala perdida com um tiro de raspão na perna.

O pai estava trabalhando e ao saber que o filho havia sido baleado correu até a sua casa e acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros socorros e conduziu a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Moradores pedem que as forças de segurança entrem no bairro e façam as intervenções necessárias. Em menos de um mês, duas pessoas foram encontradas mortas às margens do Rio Acre, vítimas das guerras entre as facções.

Uma guarnição policial esteve no local, fez rondas na região e ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.