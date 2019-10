Mulheres são presas tentando entrar em presídio com quase meio quilo de maconha

Mais de 6 mil atendimentos foram realizados nesta sexta-feira, 18, na 10ª Edição do projeto: “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você” e a 5ª Edição do projeto: “FAAO na Comunidade”.

A ação realizada na escola Prof.ª Clícia Gadelha foi promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania e a Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO). O projeto conjunto, realizado com o apoio de 20 parceiros, levou diversos atendimentos básicos para comunidade do bairro Vitória e adjacentes.

“Esta iniciativa tem como objetivo chegar até as comunidades carentes, as pessoas que mais precisam, promovendo a garantia de direitos e cidadania, além de aproximar a nossa instituição dos assistidos”, destacou o coordenador do Núcleo da Cidadania da DPE/AC, Celso Araújo.

O morador da zona rural, José Felismino Chagas falou com alegria sobre a importância da ação. “Estou muito contente, pois hoje consegui atendimento médico, sou da zona rural e tenho muita dificuldade em ter acesso a esses serviços”, explicou.

“Quero agradecer a participação de todos os parceiros, é uma grande satisfação e um momento de interação, estar junto à Defensoria nesse trabalho feito para a população”, disse a diretora acadêmica da FAAO, Andrea Gastaldi.

A dona de casa, Joseane Silva Santos, contou sobre o atendimento da Defensoria. “Fui muito bem atendida pela equipe, esse tipo de atendimento no bairro facilita muito a nossas vidas, eles me explicaram e orientaram ao respeito dos documentos que preciso trazer e agora vou poder resolver meus problemas”, contou.

Serviços oferecidos

Foram oferecidos para a comunidade os serviços de: atendimento jurídico cível e criminal, atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento oftalmológico, emissão da 1ª via do RG, orientação financeira e planejamento familiar, unidade móvel educacional da Energisa, exposição de jogos e avaliação de computadores, técnicas e orientação para desobstrução das vias aéreas ministradas pelo Corpo de Bombeiros, orientações sobre projetos arquitetônico e hidráulicos com alunos do curso de arquitetura e engenharia civil da FAAO.

Além de um espaço reservado para as crianças com mala de leitura, jogos didáticos, cinema com pipoca, corte de cabelo e sorteio de cestas básicas para os que prestigiaram a ação.

Parceiros

O evento contou com a parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), da Secretaria Estadual de Educação (SEE), da Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretária Municipal de Saúde (SEMSA), da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do Departamento Estadual de Águas e Saneamento do Acre (DEPASA), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC).

Além da Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Gabinete da Senadora Mailza Gomes, 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), Mulheres Empreendedoras do Acre, Energisa, Supermercado Araújo, Casa de Carne Floresta, Ótica Brasil, Café Contri, Miragina e Academia Prime.