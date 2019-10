PT abre congresso estadual em Rio Branco ao som de “Lula livre!”

Ao dar continuidade às falas de representantes e membros ativos do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, Nilson Mourão, sociólogo, ex-deputado estadual e federal, sempre presente nas gestões avermelhadas no estado, soltou durante a abertura do 7° Congresso Estadual da sigla, que ocorre em Rio Branco, que “o Brasil precisa muito do PT”.

Conhecido como amigo pessoal do ex-presidente Lula, Mourão leu uma carta que teria sido enviada pelo próprio ex-presidente ao Acre, para ser lida durante o evento. Na frente dos militantes a carta, contendo 5 páginas, foi lida na íntegra.

“O Brasil nunca precisou tanto do PT forte e unido para resistir e avançar junto com o povo”, inicia Lula na mensagem. “O país espera propostas para sair dessa crise, e nós temos. Cada petista tem de carregar debaixo do braço nosso Plano Emergencial de Emprego e Renda, para mostrar que é possível em pouco prazo abrir 7 milhões de emprego”.

A carta segue dizendo: “(…) Precisa mostrar o que nossos governantes do PT estão fazendo de novo e de bom”. Em todos os discursos proferidos por representantes do partido, exaltaram o nome do ex-presidente com o fatídico “Lula Livre!”.

A ex-prefeita de Brasileia e ex-deputada Leila Galvão, também deixou seu recado: “O PT tem tudo para se reconstruir”.

Após ler a carta, Mourão foi aplaudido e iniciou-se gritos de guerra em defesa de Lula.

