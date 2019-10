Família de jovem desaparecido oferece recompensa de R$ 5 mil por informações

A oferta de exames, incluindo ultrassonografia, palestras sobre câncer de mama e do colo do útero e aulões de ginástica fazem parte das atividades do Outubro Rosa, realizado pela prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Nas UBSs são feitas consultas medicas, palestras sobre prevenção do câncer de mama, do colo do útero, exames de PCCU , Testes Rápidos de HIV, hepatites B e C , sífilis, testes de glicemia e verificação de pressão arterial. Nos dias 30 e 31 de outubro serão realizados exames gratuitos de ultrassonografia.

O Secretário de Saúde César Andrade, cita que em caso de necessidade, as mulheres são encaminhadas à Cruzeiro do Sul, onde há, na Maternidade, aparelho para a realização de mamografia. “Nas consultas médicas e exames, se detectados problemas nas mamas já providenciamos o envio dessas mulheres para Cruzeiro do Sul, onde existe o mamógrafo”.

Os aulões gratuitos de ginástica são realizadas pelo educador físico, Júlio Victor, no Salão Paroquial e na Academia de Saúde, no bairro da Pista Velha.

As atividades do Outubro Rosa são em alusão à prevenção do câncer de mama.