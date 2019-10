Eleição na Bolívia: governo boliviano fecha fronteira com Epitaciolândia e Brasiléia

Um motorista de aplicativo Uber, identificado como Humberto Nilo, capotou o veículo com dois passageiros na noite deste sábado (19) após colidir com um outro carro na rua Marte, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o motorista do veículo Celta trafegava na rua principal (Marte) quando o condutor do carro Fiat Argo (Humberto) invadiu a preferencial e o veículo Celta colidiu na lateral do carro do motorista de aplicativo. Com impacto o carro de Humberto capotou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ajudou na retirada de uma passageira que estavam presa as ferragens.

A ambulância do Samu esteve no local, prestou os primeiros socorros e conduziu as vítimas com escoriações ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A área foi isolada pelos policiais de trânsito até a chegada da perícia técnica. O veículo capotado foi removido para o pátio do Detran.