Após roubar distribuidora, assaltantes quase são linchados por populares em Mâncio Lima

“Neste sábado e domingo muita chuva com probabilidade de temporais”. A declaração é do estudioso do clima do Acre, Davi Friale, que alerta para as condições do tempo neste fim e começo de semana.

Na segunda-feira (21), o calor retorna no Estado do Acre, segundo Friale, mas na terça, dia 22, pode ocorrer um “friozinho”.

“Na próxima terça-feira, a penetração de ar polar, embora fraca, proporcionará queda da temperatura, podendo, até, caracterizar uma leve friagem, no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas, no Pantanal de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e no centro e sul da região de selva do Peru. Chuvas intensas deverão ocorrer entre terça-feira e quarta-feira”, relata o pesquisador.