Sebastião Viana não compõe mesa de abertura em congresso

Apesar de diversos políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) participarem da abertura do 7° Congresso Estadual do partido no Acre, uma figura extremamente simbólica não apareceu no evento. Já passava das 10 horas da manhã deste sábado, 19, quando o presidente da sigla no Acre, Cesário Campelo, abriu as falas aos militantes presentes e nada de Sebastião.

Ao contrário dele, o irmão, ex-senador Jorge Viana, compareceu e se fez presente no dispositivo de honra montado a frente do público. Em sua fala, Campelo disse que o PT no Acre “começa a construir e que tem muito mais a fazer pelo povo do Acre”.