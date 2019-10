Uma charada para o velho lobo decifrar 

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) é um craque dos bastidores políticos. Se mexe bem nesta escorregadia estrada, como poucos. Mas tem uma charada a matar. Vai ter que resolver está briga escancarada entre as duas alas do seu partido: a que defende a lealdade ferrenha ao governador Gladson Cameli, inclusive, de apoiar o seu candidato a prefeito e a outra que quer um MDB independente, com uma postura crítica e com candidatura própria à PMRB. Ao lado da ala dos camelistas, se encontram figuras de proa do partido, como a secretária de Planejamento, Maria Alice; e a secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, que já se manifestaram publicamente contrárias às posições do líder do MDB na ALEAC, deputado Roberto Duarte, que adotou uma conduta de crítico duro do atual governo. Ambas acenam com um pedido de desligamento do partido. E do outro lado o deputado Roberto Duarte (MDB) – que esta semana chegou a ser declarado pelo governador como seu “inimigo” – que tem o aval da maioria da executiva regional, a favor da independência do MDB no Legislativo, sem estar em simbiose com o governador Gladson Cameli. Como o velho lobo do Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães vai matar esta charada, confesso que estou ávido para saber. Mas também por conhecer os bastidores da política acreana e se tivesse que cravar um palpite cravaria seco de que o deputado federal Flaviano Melo (MDB) vai avalizar a postura até aqui adotada pelo deputado Roberto Duarte (MDB). Não espero também que o MDB desista de uma candidatura própria à PMRB. Ter candidato próprio é questão fechada no MDB.

NOMES PARA SENADOR GUIOMARD

Rosana Gomes – irmã do ex-prefeito James Gomes e cunhada da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), ex- vice-prefeita Branca Menezes, vereador Gilson da Funerária e Israel Milani, são nomes até aqui citados para disputarem a prefeitura de Senador Guiomard.

NÃO CREIO QUE VÁ OUSAR

Não creio depois de todo o desgaste que sofreu, que o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, vai encarar uma reeleição. Fala-se que, ele poderá vir a apoiar a candidatura da Branca.

FORA DA MESA

Conversei ontem com uma figura de naipe dentro do PCdoB sobre a eleição municipal de Cruzeiro do Sul. Acha ser impossível o seu partido e o PT virem a apoiar um nome indicado pelo grupo do ex-prefeito Vagner Sales. E vê a possibilidade do PT apoiar a reeleição do prefeito Ilderlei Cordeiro, ainda que fora do palanque, muito grande. Opinião de quem sabe.

SECRETÁRIOS EGRESSOS

Muitos secretários do prefeito Ilderlei Cordeiro na prefeitura de Cruzeiro do Sul passaram por cargos importantes no último governo petista, o que pode facilitar da aliança vir a acontecer.

COMER PEIXE É UM PERIGO

Quem gosta de peixe, tenha cuidado! É que, se por acaso, uma espinha penetrar na sua garganta ou você tem dinheiro para buscar um médico Otorrinolaringologista particular para tirar a espinha ou se lasca. No Pronto Socorro da capital, não tem um profissional no quadro.

É VERGONHOSO!

Isso é vergonhoso! Pessoas com problemas em ouvido, nariz e garganta não conseguem atendimento por um Otorrino nem nas UPAS e nem no Pronto Socorro. É reclamação em cima de reclamação. O desgaste não vai para a secretária Mônica, mas para o colo do governador.

GATO ESCALDADO TEM MEDO DE ÁGUA FRIA

Não apostaria um centavo furado na possibilidade do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) disputar o governo em 2022. Sabe que para deputado estadual ou deputado federal sua chance de se eleger seria maior. Passou da banda podre, na eleição para o governo.

NEM PARA MOVIMENTAR A CAMPANHA

Falta com a verdade quem disser que o ex-prefeito Marcus Alexandre fez uma campanha milionária. Pelo contrário, foi a mais franciscana das candidaturas a governo pelo PT nos últimos vinte anos. Na fase final da campanha, o Marcus não tinha um pau para dar no gato.

INFORMAÇÕES SEGURAS

Estas informações eu tive sobre a campanha do PT de uma fonte mais do que segura.

INDÚSTRIA RENTÁVEL

Nada deve ser mais rentável do que roubar celular. Virou uma indústria. Na Praça do Tropical, por exemplo, os pais não podem levar os seus filhos para brincar porque são roubados. Só nesta semana aconteceram casos em três dias distintos de roubos e tudo no período da tarde.

É UMA DOIDICE!

Todo mundo sabe onde se comercializam celulares sem procedência. Só a polícia não sabe? Enquanto tiver receptador vão ter pilantras roubando celulares por ter onde vender o roubo.

TERRENO NA LUA

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) diz que a ALEAC virou um puxadinho do Palácio Rio Branco. Ora, ora, Magalhães! Nos 20 anos dos governos do PT; de alguns, você foi o líder, se aprovava projeto até para vender terreno na Lua se fosse enviado à ALEAC, sem essa, então!

NADA MAIS SUBSERVIENTE

Não conheço uma mesa diretora da ALEAC nos 20 anos de governos do PT que não foi subserviente a quem ocupava o Palácio Rio Branco. Nem requerimento se aprovava na casa. Nunca nenhum projeto do governo era previamente discutido, mas aprovados no escuro.

SEMPRE FOI E SEMPRE SERÁ

Ou votando certo ou errado, votando uma matéria inconstitucional ou não, num parlamento quem dita o rumo da prosa é a bancada majoritária. Sempre foi e sempre será assim. A oposição está no papel de protestar contra um ato que ache ilegal, mas não deve estranhar.

ASSIM É NA DEMOCRACIA

Procurar a justiça para contestar atos que considere ilegítimos, é um direito da oposição. É o caso da ADIN que será ajuizada assim que o governador sancionar os vetos à LDO. Assim é na democracia.

CARTÃO DE VISITA RASGADO

Era um cartão de visita vergonhoso para quem estava chegando em Rio Branco e vir para o centro da cidade, num trecho completamente escuro. Este cartão vergonhoso está sendo rasgado pela prefeita Socorro Neri, que está colocando na via uma iluminação de Led.

MUITO CUIDADOSA

A prefeita Socorro Neri tem se mostrado uma gestora cuidadosa com a cidade, só não tem uma varinha mágica para resolver todos os problemas viários da capital. Quem na campanha de prefeito, no próximo ano, prometer resolver todos os problemas, estará mentindo.

CESÁRIO OUTRA VEZ

A eleição do PT marcada para este final de semana para eleger a direção regional não terá disputa, houve um consenso de que o atual presidente Cesário Braga será reeleito. Não concordo com seu viés ideológico, mas o respeito, por sempre ser solícito com a imprensa.

PRESENTE DE GREGO

Ganhar a presidência do PT é receber um presente de grego. O partido deve os marqueteiros da campanha passada, o advogado do eleitoral e outras pendências que chegam à casa de 1 milhão de reais. Não é, portanto, para ninguém invejar a reeleição do Cesário Braga.

SEGURO MORREU DE VELHO

Amigos do ex-deputado federal Raimundo Angelim descartam a possibilidade dele vir a ser candidato a prefeito de Rio Branco na eleição de 2020, principalmente, agora, com o comando do PT nas mãos da tendência Democracia Radical – DR, que trabalhou aberto pela sua derrota.

COM QUEM VAI O ALAN?

Uma peça importante do campo político do governador Gladson Cameli ainda não se posicionou sobre a eleição para a prefeitura de Rio Branco no próximo ano, o deputado federal Alan Rick (DEM). Alan é um parlamentar que tem boa parte do seu nicho eleitoral na capital.

AINDA ESTÁ PARA COMEÇAR

O jogo político para valer na disputa da PMRB ainda está para começar, o que há até aqui são manifestações isoladas. Só vai se ter uma noção de como ficará o quadro eleitoral para a prefeitura da capital, quando se conhecer todos os candidatos e as alianças montadas.

PARA VALER

Quem tem afirmado que disputará a prefeitura de Rio Branco é o advogado Sanderson Moura. A sua entrada em cena seria importante, porque pela sua qualificação enriqueceria os debates.

FRASE DO DIA

“Jamais discuta, você não convencerá ninguém. As opiniões são como pregos: quanto mais se martela sobre elas, mais fazemos com que penetrem”. Alexandre Dumas Filho.