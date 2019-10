Caetano sobre obras: “desenterramos muitas “cabeças de burro”

O governador Gladson Cameli tem mais uma aposta para ajudar a combater a violência no Acre.

Está criado o o Programa de Segurança Pública e Defesa Social “ACRE PELA VIDA”, com a finalidade de transversalizar e integrar as políticas públicas de segurança e defesa social.

Os indicadores de violência e criminalidade que serão monitorados pelo programa “ACRE PELA VIDA” e que servirão como parâmetros para as iniciativas são homicídio consumado, tentativa de homicídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, estupro seguido de morte. homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito e ameaça e constrangimento ilegal.

O programa também cria dois comitês com caráter estratégico e tático-operacional. Comitê de Gestão Integrada Estadual, presidido pelo vice-governador do Estado do Acre e o Comitê Executivo, presidido por um representante da SEJUSP.

O decreto que cria o programa determina que os projetos e ações serão desenvolvidos nos territórios prioritários, estabelecidos por Resolução do Comitê de Gestão Integrada, como fim de atender o público-alvo composto por adolescentes e jovens de até 29 (vinte e nove) anos.