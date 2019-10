Sibá e a conspiração!

O ex-deputado federal e ex-senador Sibá Machado sustenta até hoje a teoria da conspiração de que o governo norte americano urdiu o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula afastando a esquerda do poder. O Departamento de Justiça e a CIA agiram em nome dos interesses econômicos dos EUA na questão do pré sal e da concorrência com as construtoras brasileiras. Mas, principalmente contra a política externa do governo petista alinhada a Cuba, Bolívia, Venezuela, países árabes, China, Índia e Rússia que ameaçavam, inclusive com a criação do BRICS, os interesses do Tio San. Seria a disputa de poder no espaço mundial.

O Sibá é um flamenguista fanático e um petista apaixonado. Seria o suficiente para torná-lo suspeito em uma opinião tão extravagante e escandalosa. Acontece que com americano não se brinca nem se briga. A fama de derrubarem governos democráticos e apoiarem a subida de ditadores fantoches é bem antiga na América Latina, na África, Oriente Médio e Ásia. Na década de 60, por exemplo, a Operação Condor fez um bom estrago na América do Sul. Porém, o caso mais emblemático foi a derrubada de Saddam Hussein, no Iraque, acusado falsamente de ter armas de destruição em massa. Era um golpe, queriam o petróleo. Pagaram muito caro com o 11 de Setembro.

Para quem não sabe, a entrevista do Sibá Machado no Boa Conversa, do ac24horas, apresentado por mim e o Luís Carlos Moreira Jorge ganhou repercussão mundial na internet. Para completar o quadro conspiratório denunciado por ele, os áudios da Vaza Jato reforçam a trama conspiratória denunciada pelo Sibá. Mais ainda, depois disso a Lava Jato pediu a soltura do Lula da prisão. Achando pouco, o MPF de Brasília pediu a absolvição de Lula, Dilma e toda a cúpula do governo petista da acusação de formação de quadrilha.

Só tem um, porém, nessa teoria da conspiração: Ninguém duvida que o governo americano tenha metido o bedelho por aqui. O alinhamento do governo Bolsonaro com eles é uma boa prova, já que Lula jamais faria isso. Entretanto, a corrupção do governo petista não pode ser varrida para baixo do tapete. O PT não tem como esconder perante a opinião pública que errou. E feio! O reconhecimento e um pedido de desculpas ao povo brasileiro faria bem ao partido e suas lideranças.

. Não fosse a oposição qualificada as sessões na Assembleia Legislativa seriam monótonas, chatas, uma pasmaceira!

. A postura independente do deputado Roberto Duarte, do MDB, em muito contribui para o debate!

. A briga pelos recursos do pré sal vai longe!

. Onde tem dinheiro, tem muita confusão!

. Desde o início tenho dito que esses filhos do presidente Bolsonaro vão acabar enterrando sua carreira política.

. Garotada para dar trabalho!

. A confusão no PSL extrapolou a esfera partidária e ganhou as ruas da antiga Boca do Lixo, em Sampa.

. É “porra”, “sem-vergonha”, “safado”, cabra safado”, “pilantra”, “vou implodir ele”, “tenho gravação”, “acabo com ele”.

. Como diz a Natuza Néri, da Globonews, a maioria absoluta dos parlamentares do PSL se elegeram na esteira do Bolsonaro (o pai).

. O Merval Pereira, acrescenta, perguntando, “qual partido estaria disposto a receber o Bolsonaro com os três filhos”?

. Aqui no Acre o projeto não era soja? Como pode aparecer laranjas?

. Minoru, Socorro Neri, Roberto Duarte, Jamyl Asfury, Pedro Longo…

. Pelo andar da carruagem, a prefeita Socorro vai para o 2º turno, a boca do funil.

. Delegado Sérgio Lopes, empossado pelo vice-governador major Rocha em Epitaciolândia é tão bem quisto que o povo o quer como candidato a prefeito ano que vem.

. O odontólogo Cassius Hassem poderá ser seu vice!

. O prefeito Tião Flores comece a se preocupar, porque não ganha mais por WO.

. Se não for o vice, Cassius H. será candidato a vereador, a pressão dos amigos e familiares para que concorra é muito grande.

. Uma mulher me perguntou se ela poderia ser laranja na próxima eleição…pretende comprar uma casinha.

. Respondi que fizesse uma consulta a Justiça Eleitoral!

. A propósito, a Justiça Eleitoral com apoio das policiais federal, civil, militar, MPF e MPE precisa criar uma força tarefa para combater a compra de votos com todo rigor da lei.

. A cada eleição é uma esculhambação só!

. Candidatos aprontam, depois vão desfrutar do mandato!

. É por essas e outras que o povo fala o tempo todo na justiça divina!

. Boa sexta!