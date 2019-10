Sena Madureira pode receber oferta de cursos profissionalizantes do Ieptec

O Ministério da Educação anunciou nesta sexta-feira, 18, que vai desbloquear todo o orçamento das universidades federais.

Os valores liberados somam R$ 1,1 bilhão e são provenientes de remanejamentos internos da pasta — ou seja, a liberação não é do governo federal. Segundo o ministro, os valores serão distribuídos R$ 771 milhões para universidades e R$ 336 milhões para institutos federais.

Em setembro, o MEC já havia descontingenciado R$ 1,156 bilhão para as federais, o que, na época, correspondeu a pouco mais da metade do que havia sido bloqueado no orçamento deste ano para as unidades.

Na ocasião, 15% da verba discricionária — usada, por exemplo, para pagamento de gastos com empresas de segurança, alimentação ou gastos com energia — ainda estavam bloqueadas. Esse percentual foi liberado hoje.

O contingenciamento culminou em uma série de protestos que tomou as ruas do Brasil, entre abril e maio. As manifestações foram as primeiras enfrentadas pelo governo de Jair Bolsonaro.