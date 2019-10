Resultado do Funcultura 2019 é divulgado

O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, divulgou o resultado final do edital de cultura Funcultura 2019, nesta sexta-feira (18) através do Diário Oficial do Estado (DOE). Os projetos foram avaliados pela Comissão Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura (CEFIC).

Os candidatos tem o prazo de cinco dias uteis para apresentarem a documentação complementar prevista no edital, a partir desta segunda-feira (21) findando prazo no dia 25 de outubro, ratificando que o horário de recebimento da documentação na sexta feira dia 25, se dará das 08:00 as 13:00 horas devido ao expediente corrido via decreto governamental

Caso o candidato não entregue a documentação neste prazo, acarretara na desclassificação do projeto.

O endereço para entrega da documentação complementar será na sede da Fundação Elias Mansour, Departamento de Incentivo e Fomento a Cultura – DEFIC, localizado na rua Senador Eduardo Assmar, nº 1291, 2º Distrito, 69901-160 – Rio Branco (AC).

Veja o resultado, clicando aqui.