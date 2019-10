Promotor irá investigar situação precária de creche no Bujari

O emprego com carteira de assinada cresceu em setembro na maioria das principais praças do Acre, especialmente Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Isso permitiu que o Estado do Acre obtivesse saldo positivo de 492 postos de trabalho no período, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgado nesta quinta-feira (17) pelo Ministério da Economia.

O saldo é quase o dobro do desempenho de setembro de 2018. Apesar do IBGE seguir vendo queda no setor de serviços, é exatamente esse segmento que mais contribuiu para o bom desempenho do emprego no Acre em setembro.

No ranking dos Estados, o Acre é o 25º colocado com variação de 0,62%.