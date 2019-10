Polícia Militar de Cruzeiro do Sul promove 42 sargentos

O comando do 6° Batalhão da Policia Militar realizou nesta sexta-feira, 18, no Teatro Naua, em Cruzeiro do Sul, a promoção de 42 cabos para 3° sargentos.

Os sargentos deverão agora, comandar efetivos e operações. O comandante do 6° Batalhão, Major Evandro Bezerra, destaca a valorização e motivação do efetivo com as promoções realizadas no período correto pelo governo do Estado. “O resultado dessa valorização será certamente sentido com a redução dos índices de violência na região. Já temos bons resultados: este ano tiramos de circulação mais de 100 armas de fogo e recuperamos mais de 75 motos roubadas”.

Uma das promovidas chamava atenção por estar com a filha no colo, também fardada de PM.

A terceiro sargento Jéssica Moura, é filha, esposa e sobrinha de policiais militares, e a filha Beatriz, já tem sua fardinha para fotos e eventos.

Com quase dez anos na PM, graduada em direito e história, especializada em processo penal comum e penal militar, Jéssica diz que está muito orgulhosa com a nova patente.

“Estou muito feliz por ter alcançado mais uma graduação dentro da Polícia Militar e também ciente das novas atribuições e responsabilidades que esta ascensão representa. Vou continuar dando o meu melhor como profissional em busca da preservação da vida e da segurança da sociedade”, afirmou.