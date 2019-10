PL que pede a venda de R$ 1 bilhão da dívida do Acre será encaminhado a Aleac na próxima semana

“Não temos rádio comunicador e tem noites que apenas 3 agentes cuidam de 80 adolescentes de alta periculosidade. Clamamos por socorro”, diz agente de pousada do menor.

Falta de material de trabalho, salário defasado, quadro de pessoal reduzido e ainda “cuidar” de jovens criminosos, onde a maioria é integrante de facção e alguns com mais de um homicídio na ficha criminal.

Essa a realidade dos agentes socioeducadores que fazem parte do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), e que são responsáveis por manter a ordem e a disciplina nas unidades onde estão detidos menores envolvidos com a criminalidade.

O ac24horas foi procurado por agentes, que preferem manter o anonimato, e que denunciam as péssimas condições de trabalho. Um deles afirma que um dos centros é uma bomba-relógio prestes a explodir. “No Centro Socioeducativo Aquiry, por exemplo, estamos trabalhando sem rádio comunicador. Estamos usando os nossos celulares particulares por conta que os rádios estão quebrados. Isso representa um risco muito grande porque trabalhamos com adolescentes de alta periculosidade. Quase todos são de facções, alguns mesmo ainda menores, já tem mais de um assassinato nas costas. O risco de fuga e de motins é constante”, diz o agente.

Existe uma denúncia ainda mais grave. Segundo o agente, existem plantões onde apenas 3 profissionais se revezam durante toda a noite para monitorar mais de 80 jovens criminosos. “Estão ficando somente 3 ou quatro agentes no período da noite cuidando de mais 80 adolescentes. Tudo isso por conta do quadro reduzidíssimo de agentes socioeducativos. Um efetivo desse não consegue conter uma tentativa de fuga”.

As reclamações não param por aí. Os agentes denunciam as péssimas condições físicas de algumas unidades, falta de farda, água mineral e salário defasado. “Não temos uniforme para os servidores, nem água mineral para os agentes estava sendo oferecida. Algumas unidades precisam urgente de reformas porque estão caindo aos pedaços e em muitas de noite, a iluminação é precária. Da arear da segurança pública somos a única categoria que não tivemos reajuste salarial desde 2014. Com a mudança no governo, achávamos que a categoria ia melhorar. Vivemos anos escuros na gestão do PT, mas infelizmente continua tudo igual”, afirma.

O outro lado

Diante de um cenário caótico relatado pelos agentes socioeducativos, o ac24horas foi atrás de ouvir o que o ISE tem a dizer sobre as denúncias.

Rogério Silva, diretor-presidente do ISE, confirmou que os agentes estão trabalhando sem rádio comunicador. “Em relação aos rádios, realmente existe uma deficiência. Estamos tentando recuperar em parceria com outras instituições como a Polícia Civil e o Iapen que possuem profissionais para tentar recuperar alguns rádios, enquanto iniciamos um processo licitatório para aquisição”, afirma.

Em relação à falta de uniforme, Rogério também confirmou a denúncia. “Reconhecemos que este ano ainda não teve a distribuição de uniforme para os agentes. Quanto a água mineral, o problema também existiu. “Era outra deficiência que tínhamos, mas já conseguimos superar”, afirma Rogério.

Por fim, o presidente do ISE falou sobre o quadro reduzido e também confirmou que há uma defasagem de profissionais.

“Nós temos um quadro para atender uma previsão de 230 adolescentes. Hoje, esse número de adolescentes internados aumentou bastante em virtude do contexto que o estado vive em relação à segurança pública. Atualmente, são 523 internos em todas as unidades. Estamos com dessa defasagem e já encaminhamos um pedido de concurso público para a Casa Civil”, afirma Rogério.

O presidente do ISE afirma que apesar de todas as dificuldades os socioeducadores já tiveram melhorias. “Em face de todos os problemas, conseguimos retomar o banco de horas, distribuímos coletes e algemas para as unidades e atualizamos as promoções”.