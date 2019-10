Idoso é atropelado ao atravessar rua e vai parar em estado gravíssimo no PS

O idoso Estêvão Nunes de Sousa, de 67 anos, foi atropelado e foi parar no Pronto Socorro em estado de saúde gravíssimo no final da manhã desta sexta-feira (18). O acidente aconteceu na Avenida Ceará próximo da concessionária FIAT.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Estêvão estava atravessando a rua para pegar o seu carro, quando um motociclista que não teve o nome revelado que trafegava no sentido bairro-centro atropelou o idoso. Com o impacto Nunes foi arremessado, bateu a cabeça sobre o asfalto e desmaiou.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar no local prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com médico do Samu, Estêvão sofreu um traumatismo craniano e se encontra em estado de saúde gravíssimo.

A área foi isolada pelos policiais de trânsito para o trabalho dos peritos. O condutor da moto foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos.