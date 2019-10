Gladson reúne poderes para falar da LDO e diz que “espera que nenhum membro queira politizar”

O governador Gladson Cameli deve se reunir nesta sexta-feira, 18, com os chefes dos Poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e também da Defensoria para tratar a cerca da aprovação do projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O encontro, que estava marcado para às 8h da manhã foi adiado para mais tarde. Um novo horário deve ser definido pelo Gabinete do governador e informado às autoridade e a imprensa que deverá acompanhar.

Ao ac24horas, Cameli destacou que o encontro tem como objetivo “acertar os ponteiros e dividir responsabilidade”. Para o governador, a ideia é esclarecer todos os pontos do que ocorreu na Assembleia Legislativa e pedir a união dos poderes.

“Quero ser bem sincero e aberto com eles que isso não é política, é uma necessidade do estado como um todo. Quero sentar com todos e olhar no olhos e pedir alinhamento. O estado passar por um problema e estamos tentando resolver. Por isso, preciso do entendimento de todos”, disse o governador.

“Eu espero sinceramente que nenhum membro dos poderes queira politizar uma situação tão séria”, afirmou o governador, sobre os possíveis efeitos de encontros entre os deputados da oposição com os chefes dos poderes nos últimos dois dias.

Os deputados prometem judicializar o caso assim que o governador sanciona a lei. Eles alegam que o projeto é inconstitucional e fere o regime interno da Assembleia Legislativa.