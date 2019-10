Gameleira Connection: Oposição é tratorada e LDO foi aprovada para o desgosto dos demais poderes

Uma ação planejada que contou com várias viaturas policiais prendeu em flagrante, na noite deste sábado (19), o foragido da justiça Paulo Henrique Passos do Nascimento, o conhecido Capetinha, de 21 anos, com atuação no bairro Eugênio Areal. Ao ser preso, Capetinha tentou fugir, mas estava cercado por militares do 8° Batalhão e foi obrigado a se render.

De acordo com o Tenente Diniz, que coordenou a missão, o acusado conseguiu se livrar do presídio Evaristo de Moraes ao ser beneficiado com uma licença judicial de 07 dias e nunca mais retornou a unidade.

Integrante da organização criminosa carioca, Comando vermelho, presente em Sena Madureira, o traficante estava armado com uma espingarda calibre 16, modificada para escopeta, com 07 munições, balança de precisão e uma certa quantidade de entorpecente, que também foram apreendidos pela invertida militar.

“Como já sabíamos do comportamento do referido preso, planejamos a ação que agiu simultaneamente. Assim, quando ele tentou fugir de uma viatura se deparou com outra que estava em ponto estratégico. Se não fosse dessa maneira, não teríamos prendido o Capetinha. Agora, ele vai responder pela condenação já existente, com os agravantes de porte ilegal de arma de fogo e munições, além de tráfico de entorpecente”, disse o Tenente PM Diniz.

Por Aldejane Pinto