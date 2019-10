Enem 2019: Nordeste tem maioria de acessos ao Cartão de Confirmação

Provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos de novembro, 3 e 10

Liberado na última quarta-feira (16), o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já foi consultado por 2.724.975 participantes, número correspondente a 54% dos inscritos na avaliação deste ano.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os maiores percentuais de acesso são dos estados do Nordeste. O Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem pode ser acessado na Página do Participante e no aplicativo do Enem.

O Inep preparou ainda um tutorial com de como os estudantes podem consultar as informações necessárias para a realização do Enem, como identificar o local de provas que aparece especificado com endereço e número de sala no Cartão de Confirmação da Inscrição. No documento também é possível conferir informações pessoais do participante.

O Enem 2019 será realizado em dois domingos consecutivos – 3 e 10 de novembro. Quem precisar de atestado de comparecimento para o primeiro dia já pode acessar Declaração de Comparecimento, que está disponível na Página do Participante. O documento deve ser impresso e entregue ao aplicador na porta da sala do exame. A declaração para o segundo domingo de exame ficará disponível para impressão a partir de 4 de novembro.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil