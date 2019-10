Detento monitorado faz assalto em distribuidora e é preso no bairro Belo Jardim

Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão do detento monitorado por tornozeleira Natanael Mesquita da Silva, 25 anos, suposto membro do Comando Vermelho (CV) pelo crime de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim II, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Natanael e um comparsa invadiram uma distribuidora e de posse de uma arma de fogo rendeu o proprietário e clientes, os amarraram e roubaram vários perfumes, pertences da distribuidora, das vítimas e dinheiro. Após a ação, os bandidos fugiram do local numa moto de pequeno porte.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp e ao chegar no local, colheram as informações e saíram em busca de prender os criminosos. Os assaltantes foram encontrados no ramal da Zezé e ao avistaram a guarnição abandonaram e saíram correndo por vários quintais de residências. Natanael foi abordado e em posse do detento em condicional foi encontrado uma escopeta calibre 20 com uma munição e uma mochila com 38 perfumes, 1 vídeo game, 3 relógios, 3 celulares, 6 batons e R$ 38,00 em espécie. O comparsa de Natanael conseguiu fugir.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o assaltante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Na delegacia a polícia informou que Natanael está cumprindo no regime monitorado pelo crime de homicídio.

O criminoso será encaminhado ao Francisco D’Oliveira Conde.