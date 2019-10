Consultoria lista os “prefeituráveis” de cada município do Acre

O professor Carlos Coelho, da Empresa de Consultoria Política Coelho & Farias, em estudo recente sobre movimentação política no Acre, entende que já é possível identificar os possíveis candidatos e candidatas às prefeituras dos municípios do Acre.

Coelho preparou uma lista que foi publicada originalmente no Blog do Accioly, com os nomes dos prefeituráveis em cada município.

Veja:

• Acrelândia:

– Caetano- Progressista

– Prof. Ricardo Modesto- PSD

– Olavinho- PSL

• Assis Brasil:

– Luiz do Gás- Sem Partido

– Zum- PSDB

– Raimundo- MDB

– Zé do Posto- PSD

– Ver. Cláudia- PSD

– Pelique – PCdoB

• Brasiléia:

– Fernanda Hassem- PT

– Pacífico- MDB

– Pacheco- PSDB

• Bujari:

– Jackson Saul- PSD

– Ver. Joel Pontes- PP

– Blandina- DEM

– Bessa- MDB

– Romualdo- PP

– Zilmar- PP

– Marileide- PSD

– Ver. Mariazinha- MDB

– Ver. Richard- PROS

– Robertinho- Sem Partido

• Capixaba:

– Pr. Daniel – PSD

– Joãozinho- MDB

– Fagner Sales- MDB

– Diego Paulista- SOL

– Manuel Maia- DEM

• Cruzeiro do Sul:

– Iderlei Cordeiro – PP

– Chiquinho Chaves- PSD

– César Messias- PSB

– Tota Filho- PSD

• Epitaciolândia:

– Tião Flores- PP

– Torres- MDB

– Juarez Leitão- PSD

– Luiz Hassem- SOL

– Weverton- PSL

– Zé Ronaldo- PROS

• Feijó:

– Kiefe Cavalcante- PP

– Raimundo – PCdoB

– Gerson Meireles- Patriota

– Pelé Campos- PSDB

• Jordão:

– Marcel – PCdoB

– Luís Meleiro- PCdoB

• Mâncio Lima:

– Aparecida- PCdoB;

– Nágela Figueiredo- PT

– Edvan- PSD

– Melo- PT

– Zeina- MDB

– Ver. Guedes- PSDB

– Isaac Lima- PT

– Tanízio- MDB

– Chicão- MDB

– Cilene- PP

– Gladson Rocha- PSD

– Izete- PSDB

– Ver. Manoel Lima- MDB

• Manuel Urbano:

– Pr. Ademar- PSD

• Plácido de Castro:

– Pra. Vanderleia- PSDB

– Izalt- PT

• Marechal Thaumaturgo:

– Isaac Piãnko- PSD

– Franesi Ribeiro- MDB

– Itamar- PT

– Gedeon Barros- PSDB

– Tavares- MDB

– Célio Nogueira- DEM

– Mazinho Mariano- PSD

– Dr. Renato Garcia- DEM

– Prof. Camilo- PSB

– Mineirinho- PSL

– Márcio Pereira- PP

• Porto Acre:

– Bené Damasceno- PP

– Aquino- DEM

– Jesus Bayma- PSL

– Márcio Batista- PROS

– Zé Maria- PR

– Ver. Dênis- PSD

– Barãozinho/ PSB

• Porto Walter:

– Ver. Arnoldo- MDB

– César- PSD

• Rodrigues Alves:

– Sebastião Correia- MDB

– Jailson- PSD

• Rio Branco:

– Socorro Neri- PSB

– Roberto Duarte- MDB

– Bocalom- ?

– Thiago Caetano- PP

– Pedro Longo- PV

– Minoru Kinpara- PSDB

• Santa Rosa:

– Tamir- MDB

– Assis Moura- PP

• Sena Madureira:

– Mazinho Serafim- MDB

– Zenil Chaves- PPS

– Josandro – PSDB

• Senador Guiomard:

– André Maia- PSD

– Celso Ribeiro

– Branca Menezes- PSDB;

– Eden- MDB;

– Ney do Miltão

– Vanderson (Manbira)

– Rosana Gomes- PP.

• Tarauacá:

– Abdias – PSL

– Marilete Vitorino- PSD

– Ver. Lauro Benigno- PSB

– Chagas Batista- PCdoB

– Ver. Janaína Furtado – PP

– Prof. Ivonaldo- DEM.

– Néia Sérgio- PDT;

– Ver. Carlos Tadeu- PROS

– Rodrigo Damasceno- PSDB

– R-7

– Júnior Feitosa- MDB

– Gilmar Torres

• Xapuri:

– Ailson- DEM

– Ver. Capelão- MDB

– Erivelton- PSD

– Dr. Venicius- MDB

– Bira Vasconcelos- PT