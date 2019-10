Casal de Sena Madureira fica ferido durante capotamento de caminhonete na BR-364

O casal Arysson do cartório, como é conhecido, e sua esposa Graciane Gouveia Diniz se envolveram em um acidente de trânsito, no início da noite desta quinta-feira (17), na BR-364 próximo a Sena Madureira. Os dois sofreram somente escoriações, no entanto, a caminhonete em que eles estavam ficou bastante danificada. Socorrido por um motorista que passava na estrada, o casal deu entrada no Pronto Socorro local, mas já foi liberado.

“Sofri hematomas e uma pancada na cabeça, mas já estou no hotel”, disse Arysson, em áudio enviado a este radialista. Ele relatou ainda que perdeu o controle de sua caminhonete ao tentar desviar um carro corolla que cruzou sua frente.

“Notei que o corolla estava serpenteando na pista, mesmo assim decidi seguir, ao passar por ele, fui bloqueado, tentei desviar, no entanto sai da pista, ao tentar voltar a estabilidade do meu carro travou e capotei levemente na lateral”, contou Arysson, demonstrando tranquilidade.

Este foi o terceiro acidente registrado na estrada de Sena Madureira à Rio Branco somente nesta quinta-feira. Os outros envolveram um SAMU que seguia de Manoel Urbano para a capital e uma caminhonete do INCRA também capotou com 3 funcionários do órgão, após estourar um pneu bater em um buraco, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Bujari.

Por Aldejane Pinto, do radar 104