Assassino do delegado Carioca volta ao banco dos réus em Xapuri

Elivan Verus da Silva matou também adolescente de 15 anos

Está sendo levado a julgamento pelo Tribunal do Júri de Xapuri nesta sexta-feira, 18, Elivan Verus da Silva, o homem que no ano de 2014 foi responsável por mobilizar uma das maiores operações policiais já ocorridas no município. Depois de matar a estudante Janaína Nunes da Costa, de 15 anos, ele atirou contra o delegado de polícia Carlos Antônio Marques Mello, o Carioca, com 32 anos à época do crime, que morreu 25 dias depois em Rio Branco.

Pelos dois crimes e mais uma tentativa de homicídio contra a mãe da garota e o sequestro de uma ex-namorada, Elivan Verus foi levado a julgamento em 2015, sendo condenado a 60 anos de reclusão em regime fechado. Agora, Elivan é julgado pela tentativa de homicídio do sargento do Bope Antônio de Jesus Batista, que foi alvejado por um tiro desferido pelo acusado no dia de sua prisão, após ter baleado o delegado.

O tiro que o Ministério Público acusa o réu de ter desferido não atingiu o policial por “circunstâncias alheias a vontade do agressor”, segundo diz a denúncia. Elivan Verus foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio como incurso no artigo 121 §2º inciso V (para garantir a impunidade de outro crime), combinado com o artigo14, inciso II, ambos do Código Penal.

Durante o seu depoimento, o sargento Antônio de Jesus Batista confirmou os fatos narrados na denúncia do Ministério Público. Foi ele quem efetuou a prisão do acusado naquela data. Já o acusado, negou que tenha atirado contra o policial.

A previsão é de que o veredito seja anunciado até o fim desta sexta-feira, 18, pelo juiz presidente do Tribunal do Júri de Xapuri, Luís Gustavo Alcaide Pinto. A acusação está sendo feita pela promotora Bianca Bernardes e a defesa pelo advogado Enock Diniz.

O caso

Elivan Verus da Silva, de 37 anos, foi acusado de matar a adolescente Janaína Nunes da Costa, de 15 anos, no dia 26 de novembro de 2014, com três facadas. Ele era namorado da mãe da garota. O crime aconteceu quando Janaína tentou defender a mãe de agressões durante uma briga do casal. A jovem foi esfaqueada no pescoço, mão e cabeça.

No dia 14 de dezembro do mesmo ano, quase um mês após o primeiro crime, delegado Carioca foi baleado no tórax e na perna durante uma operação para tentar prender o suspeito, sendo encaminhado em estado gravíssimo para Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Após passar 25 dias na UTI, o delegado não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ele já havia perdido um rim, o baço, parte do estômago e do intestino.

A prisão de Elivan se deu no dia 15 de dezembro, quando a polícia montou uma grande operação para a captura dele. Ele foi preso em Xapuri enquanto tentava se esconder em um matagal na zona rural da cidade. Atualmente, ele responde na justiça também por tráfico de drogas e de associação para o tráfico, crimes cometidos dentro do presídio.