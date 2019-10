Unidades de saúde do município de Porto Walter são abastecidas com medicamentos

Os produtos da floresta já respondem por 57% do total das exportações do Acre em 2019. Ou seja: são US$13 milhões a mais na balança comercial do Estado de janeiro a setembro deste ano.

No período, segundo o Observatório Fórum de Desenvolvimento do Acre, as exportações totais somaram US$ 23,3 milhões. As exportações de madeira e seus derivados representam 70% (US$ 9,3 milhões) dos produtos florestais, seguido pela castanha-do-Brasil com uma participação de 30% (pouco menos de US$ 4 milhões).

Os dados foram extraídos do Ministério da Economia e trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.