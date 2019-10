Saúde Itinerante atende comunidade de Vila Campinas nesta sexta-feira

A prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria de Administração e Finanças, com apoio do setor de Tributação, decidiu prorrogar o prazo para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), referente ao ano de 2019. Os moradores agora terão até o próximo dia 11 de novembro desse ano para efetuar o pagamento, com direito a todos os descontos nos valores previstos em lei.

De acordo com a Secretaria de Administração, incidem descontos de até 20% no valor da fatura para as pessoas que não possuem dívidas atrasadas com a Prefeitura em relação a anos anteriores. Além deste, ainda há o valor de 10% de desconto para quem está com faturas atrasadas.

Segundo o secretário de Administração do município, Getúlião Saraiva, é de fundamental importância que as os moradores paguem o IPTU em dia. “Pois são com estas arrecadações que a Prefeitura pode investir em obras na cidade, como infraestrutura, pavimentação de ruas e investir na saúde, educação, cidadania e dentre outros projetos”, explicou.

Após o encerramento do prazo estabelecido, até o dia 11 de novembro, quem não pagar o IPTU não terá mais os descontos oferecidos e estará sujeito ficar com o nome inadimplente em relação à prefeitura.