Religião, visões, mensagens do além e candidatura 

A religião tem caminhos insondáveis. Pela primeira vez na história política de Tarauacá vamos ter uma candidata a prefeita, cuja a escolha não se deu por nenhum partido político, não surgiu da indicação de um cacique eleitoral, mas é fruto de uma visão religiosa. É o caso de Maria Lucinéia Neri de Lima, esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT). Tudo começou, conta Lucinéia através de sua assessoria ao BLOG DO CRICA, com o que chama de visão profética de amigos missionários que profetizaram que Deus a queria candidata a prefeita. Não aceitou a ideia de imediato e foi buscar em dias de orações a autorização divina. Contou que findo este período teve a confirmação após falar com Deus que deveria ser candidata a prefeita de Tarauacá e resolveu aceitar como se fosse uma missão divina a ser cumprida. Lucinéia, a Néia – como é conhecida – é integrante dos movimentos católicos Renovação Carismática e Encontro de Casais com Cristo. Seus amigos dizem que é uma “mulher de orações”. Não é esta a primeira visão de Néia, já tinha profetizado que o seu marido Jesus Sérgio chegaria à Câmara Federal, quando poucos apostavam na possibilidade, isso depois dela ter uma visão que o via chegando na Câmara Federal. Jesus se elegeu pelo PDT. A grande prova de que de fato falou com Deus ou não e este lhe deu a missão de ser prefeita será na eleição do próximo ano quando sairá candidata. Terá que se eleger prefeita para de fato provar que a sua candidatura nasceu de uma inspiração divina. Os anjos dirão amém á profecia recebida por Néia? Quem vai dar esta resposta serão as urnas em 2020.

FATO PARECIDO

O fato é parecido com o da ministra dos Direitos Humanos, Damares, que disse ter conversado com Jesus trepada numa goiabeira. Religião é uma seara que não opino, respeito a liberdade.

SAMBA DO CRIOLO DOIDO

Foi o que saiu de uma composição assinada pelos deputados Chico Viga (PROS), Cadmiel Bonfim (PSDB) e Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS). Rejeitaram sem entender o enredo do samba, uma proposta do deputado Daniel Zen (PT) de emenda à LDO, que dava autorização ao governador para reduzir o ICMS sobre a conta de energia de consumidores de baixa renda.

NÃO MUDARIA NADA

O argumento para a rejeição na Comissão de Orçamento e Finança foi fictício. Mexeria nas contas públicas, no que se apegaram para rejeitar, mas não é verdade. Apenas deixava uma autorização e livre arbítrio ao governador para baixar ou não o ICMS da conta de energia para pessoas de baixa renda, beneficiando cerca de 40 mil famílias. Foi uma grande patuscada!

TRAVA NO GOVERNO

Na ânsia de serem agradáveis ao poder ainda colocaram uma trava no governo. Na última segunda-feira o governador Gladson disse no programa “Fale com o Governador” que mandou estudar uma redução no ICMS. Se mais na frente ele resolver colocar a idéia em prática terá que ter nova modificação na LDO. Se a proposta do Zen tivesse passado não precisaria.

LINDA SEMPRE ATENTA

Linda Cameli, mãe do governador Gladson Cameli, é a sentinela do filho nas redes sociais, reage e emite opiniões na defesa da cria. Eu acho o maior barato este seu ativismo político.

BASE SE AFINOU

Pelas últimas votações na ALEAC, enfim, a base do governo se afinou e votou unida.

COM DIREITO A SURPRESA

A sessão de ontem na ALEAC foi com direito a surpresa. Quando todos esperavam uma reação rude tão comum no líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), ao ser chamado de “desleal” pelo deputado Jenilson Lopes (PSB), reagiu com ironia de que, partindo do parlamentar oposicionista, para ele significava um elogio. Desmontou o deputado Jenilson.

AGORA É COM A JUSTIÇA

A confusão da LDO teve ontem o seu desfecho final na Assembléia Legislativa, com a aprovação da mudança proposta pelo governo. Começa agora a fase judicial, quando a oposição tentará derrubar a aprovação sob o argumento que a volta da matéria ao plenário feriu o Regimento Interno e a Constituição Estadual. Com a palavra final, o Tribunal de Justiça.

ATAQUE GRATUITO

A prefeita Socorro Neri, por estar num cargo público, não pode ser considerada inatacável. Mas quando houver uma justa razão. Não como no ataque gratuito feito pela direção da UMARB em uma NOTA sem sentido, lhe acusando de não ser democrata. Neri não mencionou a entidade em um comentário, que gerou uma reação sem a menor razão de ser. Fora de foco.

METER A MÃO NO BOLSO

Com a direção regional do PT em dificuldades financeiras, seus candidatos a vereadores vão ter que meter a mão no bolso para bancar suas campanhas. Sem o poder não tem aquela grana por fora das eleições passadas e nem o bolso generoso de empresários para bancar.

ACABOU O DISCURSO

Candidatos do PT não vão só disputar a eleição fora do poder, sem a máquina estatal, sem secretárias como cabos-eleitorais, mas também sem o discurso que só quem era do PT sabia administrar e a oposição era incompetente. A última administração do PT pôs isso por terra.

POSIÇÃO DE MAGISTRADO

Em meio esta confusão toda na ALEAC entre a oposição e a base do governo quem se saiu muito bem foi o presidente Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), adotando um perfil de magistrado. Deixou os debates correrem livremente, não interferiu, agiu como deveria ser.

CORTAR OS CABIDES

O governador Gladson Cameli vai ter que cortar gastos por ter extrapolado a despesa com pagamento de pessoal ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Passou dos 60%. Isso é fato. Deveria acabar os cabides de emprego ociosos em que se transformaram as falidas estatais.

NÃO FOI PROMESSA DE CAMPANHA?

Não foi promessa de campanha de que acabaria com a farra de cargos de confiança nas estatais em liquidação? Uma boa oportunidade para o governador Gladson cumprir o prometido. Mesmo porque a maioria dos que estão nestes cargos são improdutivos.

GRANDE EXPECTATIVA

No campo dos aliados do governo Gladson já se sabe como ficarão configuradas as candidaturas a prefeito. A grande dúvida que persiste é no campo adversário, saber se a prefeita Socorro Neri disputará ou não a reeleição. Só depois disso é que se terá o quadro real.

ANTÔNIA SALES CERTA

A deputada Antônia Sales (MDB) está certa na preocupação com o novo modelo do governo para distribuir os repasses constitucionais do ICMS. Se mantido, as prefeituras, que já estão com dificuldades de atender as demandas, vão quebrar. Não se muda regra no meio do jogo.

PELO MENOS ISSO

Concordo com a deputada Antônia Sales (MDB), de que seria falir as prefeituras. Se forem manter as novas regras, que pelo menos sejam implantadas em 2021, para os novos prefeitos.

VOLTAR ÀS ORIGENS

O bem antenado internauta Luiz Assis usou da ironia em uma postagem no Facebook ao dar uma sugestão para tirar o PT acreano da pindaíba financeira: “voltar a vender balões e camisas nas praças”. E vou acrescentar: reviver as feijoadas miraculosas do Dudé Lima. A teta secou.

O AMARGOR DA OPOSIÇÃO

A que ponto o PT chegou, não ter um nome com vontade de disputar a prefeitura da capital, o maior colégio eleitoral do Estado. Para quem estava acostumado durante 20 anos à bonança financeira vive hoje o amargor da oposição, situação em que os “amigos” sempre fogem.

CHUVA NO ROÇADO?

Não sei qual foi o remédio que deram para o deputado Luiz Tchê (PDT), que já esqueceu todas as mágoas com o governo e voltou a ser um aliado leal. Já entrou até no BUPAC, grupo de deputados que se perfilam na primeira fila do gargarejo do governo Cameli. Chuva no roçado?

OTIMISMO JURÍDICO

Há um otimismo no grupo da oposição de que vão conseguir derrubar na justiça a aprovação pela base do governo de vetos à LDO, depois de muita confusão política na ALEAC. Esperam apenas que o governador Gladson Cameli sancione a matéria aprovada para judicializar.

SONHO DE CONSUMO

A prefeita Socorro Neri vai realizar o sonho de consumo dos sindicatos da área da Educação, a de ver no quadro da prefeitura de Rio Branco apenas professores efetivos concursados. Está abrindo concurso para 522 vagas. A meta é em 2020 a PMRB não ter um professor provisório.

É INVESTIMENTO

Todo o recurso que for jogado na Educação, não é gasto, é investimento num futuro melhor.

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

Isso sim é que é compromisso com a Educação, que é prioridade política só na campanha.

ELEITORADO MAJORITÁRIO

O eleitorado acreano majoritário, o feminino, poderá ter duas candidatas a prefeita da capital, no próximo ano: Socorro Neri, se resolver disputar a reeleição, e a deputada federal Vanda Milani (SD). É um avanço, nem sempre se encontra mulheres disputando cargos majoritários.

CHAPA DA PESADA

O PSDB deverá vir com uma chapa forte para prefeitura de Rio Branco, em 2020. Com nomes de experiência no parlamento. O atrativo é que não terá ninguém com mandato na chapa.

NOME DO SD

O SOLIDARIEDADE tem como meta lançar o ex-prefeito de Epitaciolândia, Luizinho Hassem, candidato a prefeito na eleição municipal do próximo ano. Luizinho até aqui não tem falado no assunto, mas é decisão do grupo da deputada federal Vanda Milani (SD) tê-lo como candidato.

COM QUEM VAI O PT?

O PT também tende a não ter nome a prefeito no segundo maior colégio eleitoral do Estado, Cruzeiro do Sul: terá que optar entre a reeleição do prefeito Ilderlei Cordeiro ou a candidatura do Fagner Sales, filho do ex-prefeito Vagner Sales. Ambos fora do seu campo ideológico.

FRASE DO DIA

“Se você fecha sua porta para todos os erros, a verdade ficará trancada do lado de fora”. Tagore, poeta indiano.