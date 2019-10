Prefeitura de Sena Madureira prorroga prazo de pagamento do IPTU de 2019

O bailarino Marcelo Grangeiro, campeão da Dança dos Famosos em 2015, irá ministrar dois dias durante o Workshop de Dança de Salão, em Rio Branco. O primeiro dia será nesta sexta-feira, dia 18, e o segundo, no sábado (19). O evento abordará as áreas teórica e prática para iniciantes na dança, além de estilos como samba, forró, gafieira, bolero e outros. O curso irá ocorrer na sede do Espaço Cultural No Compasso, localizada na Estrada das Placas, nº 1893, no bairro Raimundo Melo.

A atividade será realizada em quatro módulos. O primeiro, “Do Zero ao Baile”, terá três horas de duração, e introduzirá as técnicas iniciais para quem não teve nenhum contato com a dança de salão. Os outros três módulos serão com os temas “De Fred Astaire às Gafieiras do Brasil”, “Descomplicando o Samba” e “Culinária Cultural de Forró”.

Os interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone 68 99953-3619 ou ir até o Espaço Cultural. Até esta quinta-feira, 17, haverá desconto nas inscrições. Os interessados também poderão se inscrever nos dias do workshop, mas não haverá descontos. Além de Marcelo Grangeiro, a dançarina Damila Maria também repassará conhecimentos durante o evento.

Todas as aulas serão ministradas na sede do No Compasso a partir das 19h do dia 18 e das 14h às 16h30 no último dia de atividades.