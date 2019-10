Prefeito Sebastião Correia busca recursos para Rodrigues Alves

Além de dialogar com o presidente do Peru, Martín Vizcarra, o prefeito Ilderlei Cordeiro também conversou com a ministra de Meio Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, durante o 3° Congresso de Áreas Protegidas da América Latina e Caribe.

Durante o encontro, o prefeito de Cruzeiro do Sul e a ministra peruana traçaram estratégias de atuação conjunta, com foco na área ambiental. Entre as principais pautas, destacam-se a construção de uma estrada que respeite as reservas ambientais e soluções para o descarte de resíduos sólidos.

“Podemos construir uma rodovia ecológica, se preciso, em alguns trechos, implantaremos trens ecológicos, respeitando toda a biodiversidade da região.”, frisou a ministra Fabiola Muñoz Dodero.

Além disso, a ministra ficou muito interessada no projeto apresentado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, que visa a gaseificação do lixo, querendo assim, também reproduzir no Peru.

No próximo dia 23, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, vai está no Acre, numa agenda que inclui o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, onde tratarão sobre a integração entre o Vale do Juruá e a região de Ucayali.