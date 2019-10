Número de feriados prolongados irá dobrar em 2020; veja as datas

A segunda parcela de outubro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cai nesta sexta-feira (18) nas contas das 22 prefeituras do Acre. São R$ 5.295.605,26 que certamente ajudarão nas contas do mês.

O Tesouro Nacional faz mensalmente três repasses aos municípios. A cada dez dias o dinheiro é depositado na conta das prefeituras.

Em todo o País o valor é de R$ 791.783.542,01, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 989.729.427,51. No 2º decêndio, a base de cálculo é dos dias 01 a 10 do mês corrente. Esse decêndio geralmente é o menor do mês e representa em torno do 20% do valor esperado para o mês inteiro.