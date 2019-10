No Dia do Médico, profissionais fazem ato contra flexibilização do Revalida

Para celebrar o dia do médico, comemorado dia 18 de outubro, data escolhida em homenagem a São Lucas, o padroeiro da profissão, a Assembleia Legislativa do Acre realizará uma sessão solene na data. O deputado Jenilson Leite (PSB), vice-presidente da ALEAC e médico infectologista, é o autor do requerimento da sessão que homenageia os profissionais que se dedicam a salvar vidas. Desde 2015, ano em que o parlamentar tomou posse, a Casa Legislativa realiza sessões alusivas ao dia do médico.

Além do Brasil, a maioria dos países cristãos, por exemplo, Portugal, Espanha e Itália também comemoram o dia do médico nessa data, haja vista que São Lucas, um dos quatro evangelistas do Novo Testamento, segundo os estudiosos, era médico e é considerado o protetor da medicina.

Além da sessão, a programação em comemoração à data envolve inúmeras atividades, ambas com o apoio do deputado. No sábado (19), será realizado um baile no Maison Borges, e no domingo (20) será promovida a segunda edição da corrida do Dia do Médico. Na corrida, que é organizada pela Acre Running, estão inclusas atividades musicais com DJs, rota de dança, recovery, apresentação de crossfit. O local da corrida será no Centro de Convenções da UFAC.

A corrida será aberta a comunidade, contudo, haverá a disputa entre médicos por faixa etária de idade. Primeiro, segundo e terceiro colocados serão premiados. O percurso será de 5 e 8 quilômetros.

Para Jenilson Leite, que tem sido um parceiro e defensor da classe médica na ALEAC, a homenagem com uma sessão solene é uma forma de agradecer aos que abdicam de muitos momentos em famílias para salvar vidas dentro dos hospitais e em outras circunstâncias. “O profissional de medicina merece todo o nosso reconhecimento, pois só quem sabe a vivência de um médico 24 horas por dia num hospital, buscando dar o melhor de si, ás vezes, sem dormir para salvar uma vida, é quem trabalha diretamente com eles. E essa sessão é uma forma de dizer obrigado pelas inúmeras vidas salvas, pelo apoio aos necessitados. Aqui na Casa do Povo estamos fazendo os agradecimentos que milhares de pessoas gostariam de fazer nessa data ”, afirma o médico deputado.