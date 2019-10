MPAC: Promotorias terão sedes próprias no interior do estado

A partir desta quinta-feira, 17, começa em Rio Branco o 1º Encontro Estadual de Presidentes e Vice-Presidentes de Comissões de Educação das Câmaras de Vereadores do Acre, com o tema “O novo Fundeb e o financiamento da educação pública básica no Brasil”.

Um dos palestrantes do evento é o ex-governador acreano Binho Marques. Extremamente respeitado no meio educacional, Binho foi secretário de educação de Rio Branco, secretário estadual de educação, ex-vice-governador e ex-governador acreano entre os anos de 2007 a 2010. Binho ocupou ainda o cargo de Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação.

Morando atualmente no interior de São Paulo, prestando consultoria na área educacional, Binho Marques tem mantido distância da política acreana desde que deixou o governo do estado. Apesar do perfil discreto, Binho nunca escondeu não ser um entusiasta de Sebastião Viana que o sucedeu no governo.

O encontro educacional começa nesta quinta-feira, a partir das 17 horas e ocorre na sexta durante todo o dia, no auditório da Secretaria Estadual de Educação.

Além de Binho, são convidados do evento Luiz Carlos Andrade Neto, ex-secretário de educação do Amazonas e ex-prefeito de Envira no Amazonas, e Marta Vaneli, professora da rede pública estadual de Santa Catarina.