Mercado de trabalho aponta crescimento para a área da Propaganda

Em 2018, o investimento em publicidade no Brasil chegou a R$ 16,54 bilhões

Na contramão da crise do mercado de trabalho saturado, os publicitários que têm a criatividade como matéria-prima têm algo a comemorar. De acordo com estudo da Retrospectiva e Perspectivas, da Kantar IBOPE Media, em 2018, houve aumento de 36% e mais de 54 mil marcas invadiram os espaços publicitários.

Os profissionais de publicidade e propaganda têm um bom campo de atuação, podendo usar seu lado criativo na TV, rádio, revistas, internet, jornais ou até mesmo nas redes socais que vêm crescendo significantemente no mercado, é o que sinaliza o publicitário Edgar Santos. “Com as redes sociais, existe uma nova forma de conversar com o público, o profissional de publicidade pode ser a ponte do cliente com a agência. As oportunidades são quase infinitas”. Edgar, já atua na área há 17 anos no mercado.

Também há quem esteja na área por uma paixão que só cresceu com o tempo. É o que aconteceu com a “publicitária nata” Cristiana Chaves, que é formada em marketing, mas trabalha desde sempre em publicidade e propaganda. “Costumo dizer que não sou mídia de formação, mas mídia de coração. Entrei no mercado e acabei me apaixonando”, diz ela.

Cris, como é mais conhecida, garante que o campo de atuação para profissionais desta área é mesmo vasto. “Estou atuando há 18 anos. Comecei a trabalhar desde o 1º semestre de faculdade nesta área. O profissional pode atuar na área comercial, marketing, instituições. Afinal esta área é bem versátil”, complementa.

Agência Educa Mais Brasil