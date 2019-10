Mari Tavares mostra ambientes #instagramaveis em Rio Branco

Mariana Tavares está no ar com mais um #inACREditavel em edição especial, mostrando as belezas e toda história do centro da capital acreana.

A moda da vez na internet, são os ambientes #instagramaveis, e nossa garota InACREditavel está em busca dos cantinhos mais Instagramáveis do país. Ela vai provar que o Acre tem vários, é fazer a pose, clicar e compartilhar.

E não deixem de conferir e usar a tag #acreinstagramavel e seguir a @marimaritavares para ficar por dentro das novidades.