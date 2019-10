Justiça nega habeas corpus a jovem que transportava 20 kg de maconha na BR-364

Para auxiliar os interessados em se inscrever no concurso que vai contratar profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação (SEME), o titular da pasta em Rio Branco, o gestor Moisés Diniz, emitiu um esclarecimento sobre o concurso da Educação do Município. Segundo Diniz, todas as informações relacionadas ao certame podem ser atendidas pela organizadora do concurso, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão (Fundape), da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do telefone (68) 3229-3390.

O secretário ainda fez um destaque para que os servidores que recebam solicitação de informação no gabinete da Secretaria, ouçam, expliquem, tenham paciência e sejam claros. “Ninguém deve ficar sem resposta”, enfatizou. Para Moisés, o momento é importante e os servidores devem “cuidar bem de quem está correndo atrás do seu sonho de emprego e vai cuidar da formação de nossas crianças”.

A prefeitura de Rio Branco abriu edital para o provimento de mais de 550 vagas para a contratação de professores para a Educação Municipal, da pré-escola e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental para as escolas urbanas e rurais. A contratação dos novos professores está prevista já para o início do ano letivo de 2020.