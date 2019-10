Deracre vai começar a recuperar ramais no inverno, diz vereador

Máquinas do Deracre serão deslocadas segunda-feira, 21, para os ramais União, Riozinho do Rola e Água Preta, na Transacreana, para iniciar a recuperação conforme parceria firmada com produtores, prefeitura e o governo. A informação é do vereador Railson Correia (Podemos), que acompanhou uma comissão de produtores ao Deracre para conversar com o diretor Ítalo Figueiredo, que garantiu a ida das equipes.

Segundo Railson, na conversa com o diretor do Deracre, ficou definido a recuperação dos três ramais, onde residem cerca de 400 famílias de produtores. “Já havia um indicativo de interditar a Transacreana, mas o bom senso prevaleceu com ajuda do diretor Ítalo”, disse Correia. Em relação ao período de chuvas que geralmente inviabilizar o trabalho nos ramais, não foi questionado por nenhuma das partes. Deveriam porque todo o trabalho poderá ser perdido em função das chuvas.