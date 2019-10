CIEE divulga edital para processo seletivo de estágio em empresas privadas

Uma ação dos Policiais do Grupamento Especial de Fronteiras (Gefron) resultou na prisão do peruano Fernando Garcia Saucedo, de 27 anos, e na apreensão de 6 kg de cocaína na noite desta quarta-feira (16). A prisão do estrangeiro aconteceu no trevo localizado em Senador Guiomard, na BR-317.

A polícia estava realizando vistoria nos veículos e abordaram um táxi que estava vindo do município de Brasiléia com destino a Rio Branco. Foi feito uma revista nas bagagens dos passageiros e na mala do peruano, foi encontrado 6 kg de cocaína.

Fernando Garcia informou a polícia que pegou o entorpecente no seu país e entrou no Brasil pelo município de Assis Brasil.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão, e Fernando foi encaminhado a sede da Polícia Federal na capital. O motorista do táxi disse que não sabia que estrangeiro trazia a droga e foi conduzido a delegacia para esclarecimentos.