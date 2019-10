Carro invade residência e estrutura cai em cima de proprietário; vítima está em estado grave

Daniel Normando Nascimento, de 52 anos, ficou gravemente ferido após um carro invadir a área de sua casa e o telhado desabar sobre a sua cabeça. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (17) rua Baguari, no bairro Taquari, em Rio Branco.

De acordo com informações da esposa repassadas a reportagem do ac24horas, Daniel havia acabado de chegar do trabalho e se encontrava na área da sua casa, quando o condutor do veículo Voyage de cor prata, placa NAD-0956 perdeu o controle da direção e invadiu a residência. Com impacto, a estrutura da área desabou e caiu em cima de Daniel. Após derrubar a área o motorista do carro fugiu do local tomando rumo ignorado.

A esposa de Normando estava dentro de casa e ao escutar o barulho correu e encontrou o marido no chão com toda estrutura da área sobre seu corpo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local prestou os primeiros socorros e conduziu Daniel ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com médico do Samu, o estado de saúde do paciente é grave, pois Normando sofreu um traumatismo craniano e um trauma no peito.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia técnica.

O carro foi removido e encaminhado ao pátio do Detran. A polícia segue em busca de identificar o condutor do veículo.